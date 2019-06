COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Indebito sfruttamento immagine PnV

I sottoscritti membri del Coordinamento di PNV Anita Prezzavento, Vice-Coordinatore di PNV, e Luca Distasi, Coordinatore del Movimento Giovanile di PNV, a nome degli aderenti al gruppo di pensiero PNV, nonché membri dell’Assemblea dello stesso prendono atto con rammarico delle dichiarazioni rilasciate dal Consigliere Claudio Restano, che evidenziano una frattura ormai ritenuta insanabile all’interno del gruppo, malgrado i ripetuti tentativi ad opera degli stessi sottoscritti per ripristinare un clima di confronto.

Emerge chiaramente come non vi sia intenzione di intraprendere un comune percorso di dialogo a causa della presa di posizione a priori da parte di alcuni dei membri di PNV, i quali da alcune settimane hanno compromesso il clima di condivisione che aveva sempre caratterizzato l’azione politica di quest’ultimo.

Alcuni di essi, in particolare, hanno indebitamente sfruttato l’immagine di PNV al fine di far passare, in maniera pretestuosa, dichiarazioni esclusivamente personali in merito alla situazione politica come deliberazioni dell’intero gruppo di pensiero. I sottoscritti intendono al contrario ribadire il proprio totale sostegno al Presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson nel suo ruolo estremamente delicato, assunto in un momento di forte difficoltà per la Valle d’Aosta al fine di rilanciare l’attività amministrativa e assicurare stabilità istituzionale. Gli stessi ricordano che uno dei presupposti fondamentali del programma di governo intrapreso a dicembre del 2018 era e resta il dialogo con tutte le forze politiche, privilegiando tutti i movimenti che con senso di responsabilità hanno deciso di mettere il proprio operato al servizio dei Valdostani indipendentemente da blocchi ideologici di destra o sinistra che qualcuno insiste ad inculcare: la maggioranza lavora per il bene dei valdostani e per la difesa delle specificità della nostra regione. Si ricorda inoltre come l’impegno del governo Fosson prescinda dall’esito di consultazioni elettorali parallele, in quanto finalizzato a individuare soluzioni efficaci per le esigenze più cruciali della comunità valdostana; un eventuale vuoto istituzionale implicherebbe la mancata risposta a tutta una serie di criticità di cui invece l’attuale maggioranza si sta occupando con successo.

I sottoscritti prendono infine atto che in PNV esiste un’area Restano – La Torre che si differenzia dal resto del movimento che sostiene l’attuale maggioranza e pertanto non possono fare altro che accettare la loro scelta di divisione.

E’ stata di conseguenza indetta una riunione di Coordinamento prevista per lunedì 3 giugno allo scopo di fare chiarezza su tali comportamenti.

Il Vice – Coordinatore di PNV Annita Prezzavento

Il Coordinatore del Movimento Giovanile Luca Distasi

A nome di: Hadri Abdulsattar Gioia Brunod Liliana Cazaban Lina Cavagnet Gianluca Franceschini Elena Landi Daniela Lale Demoz