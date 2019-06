Aosta: Una folla allegra all'apertura della Festa del Quartiere Cogne

"Abbiamo iniziato come meglio non potevamo e i presupposti perchè oggi sia una grande giornata di festa ci sono tutti": Così l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta commenta il positivo avvio, questa mattina alle 8,30 con la Santa Mesa, della Festa del Quartiere Cogne organizzata dell'Amministrazione comunale di Aosta con le associazioni territoriali cittadine.

La festa-che nasce come momento aggregativo per gli abitanti del quartiere in risposta agli episodi di vandalismo e microcriminalità che negli ultimi mesi hanno interessato il quartiere prevede per la giornata di oggi giochi per bambini e adulti all'interno dei giardinetti di via Vuillerminaz e nel campo da basket adiacente, con scivoli gonfiabili e salterelli, palloncini, truccabimbi, zucchero filato, tornei di carte e bocce, il tutto con animazione musicale.

A seguire è previsto anche un intervento della Banda musicale di Aosta che precederà uno spettacolo di magia tenuto da un mago professionista. Alle ore 19 la giornata di festa prosegue con una cena conviviale su prenotazione cui farà seguito una serata danzante a ingresso libero con l'orchestra “I Summer”.

Ed è già boom di prenotazioni alla cena; chi vuole prenotare deve affrettarsi perchè sono già rimasti meno di 100 posti disponibili

All'interno dell'area dei festeggiamenti è stata allestita una zona con gazebo dedicati alle associazioni presenti sul territorio che illustreranno la propria attività all'interno del quartiere Cogne.