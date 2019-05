'Famille à la montagne', écoles Grand Bornand à Morgex

Les élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste et de l'école primaire publique du Grand Bornand (France) rendront, mardi 4 juin, la visite aux collègues de l'école primaire de Morgex. Pendant l'automne et l'hiver, ils se sont échangés des vidéos et des lettres, ont appris à mieux se connaître à travers le livre 'Le merveilleux voyage' de Nils Holgersson.



Cet échange de classe fait partie du projet Famille à la montagne entre nature et culture - cofinancé par le programme Interreg V-A Italie-France 2014-2020 - géré par la Fondation Natalino Sapegno Onlus et mis en oeuvre par la Commune de Morgex. Le but est d'arriver à des propositions culturelles et touristiques pour les grands groupes scolaires. En fait, durant les deux séjours, des activités de loisirs ont été et seront proposées aux enfants pour promouvoir l'apprentissage lexical. Ce sont ces jeux qui feront partie de l'offre multilingue du Parc de la lecture de Morgex.



Les évaluations des participants ont été et seront collectées par le biais de questionnaires sumis par l'administration communale, dont l'analyse permettra d'obtenir des informations utiles.