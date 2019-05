Devere Concept all’attacco di Rolando

Si apre un nuovo fronte al casino di Saint Vincent con la Devere Concept, affidataria, sotto la gestione dell'ex amministratore unico Giulio Di Matteo, dell'incarico di organizzare i tornei di poker live presso la Casa da gioco valdostana, che, prendendo spunto dalla relazione del commissario Ivano Pagliero, anticipa che "valuterà adesso con i propri legali, se oltre ad aspetti civilistici esistano anche aspetti penali in questa vicenda. Rimanendo inteso che Devere è sempre pronta a trovare una soluzione che possa essere utile a risolvere nella maniera più corretta questa incresciosa situazione".

Nella relazione di Pagliero, infatti, definisce illegittima la chiusura della sala Evolution di Devere Concept da parte dell’amministratore unico della società di gestione del Saint Vincent Resort & Casino, Filippo Rolando. Per la Devere l’unico ad essere autorizzato alla rescissione contrattuale era il Tribunale di Aosta.

La Devere spiega che "Il commissario, coadiuvato dall’avvocato Mario Ravinale, pone l’accento sul fatto che 'senza preventiva autorizzazione del Tribunale di Aosta non poteva esserci nessuna risoluzione contrattuale. Inoltre lo stesso avvocato Ravinale scrive che 'allo stato la effettiva fondatezza e legittimità della invocata risoluzione contrattuale di diritto appare, passibile di critiche e perplessità, con conseguenti rischi di passività non considerate nel piano concordatario proposto dalla società (Cava Spa)".

La Devere sostiene che la chiusura illegittima “ha sicuramente portato un danno anche alla massa dei creditori del concordato, in quanto ha privato di risorse economiche derivanti dalla chiusura delle sale da poker di Devere per non meno di 500.000 euro, derivanti dalla percentuale che Devere in forza del contratto stipulato, doveva riconoscere a Cava Spa".

La Devere evidenzia, ancora, che "il commissario accerta un credito a favore di Devere ben più cospicuo di quello dichiarato dall’Au Rolando, che, qualora questa situazione non dovesse chiarirsi, aumenterà in maniera esponenziale a causa dei danni provocati da questa illegittima chiusura".

Di più, la Casino de la Vallée “risulterebbe inadempiente alle obbligazioni contrattuali e potrebbe essere ritenuta responsabile dell’intervenuta impossibilità di Devere di svolgere regolarmente l’incarico affidatole con penali ingenti a carico di Cava per questo tipo di comportamento”.