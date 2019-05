A cura dell'Ufficio Beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Aosta, si svolgerà mercoledì 5 giugno l’iniziativa 'Memoriae hominum. Carte, libri e storie dell’Archivio e della Biblioteca diocesani di Aosta'.

"Si tratta di un’occasione straordinaria - si legge in una nota della Diocesi - per visitare l’Archivio e la Biblioteca diocesani accompagnati da esperti di archivistica e di storia del libro antico alla riscoperta delle particolarità del prezioso patrimonio di queste due istituzioni culturali della Città di Aosta".

L’Archivio diocesano, custodito nella prestigiosa sede della Curia vescovile, in via Mons. De Sales 3/A ad Aosta, nell’ala del palazzo episcopale costruita a metà del XVIII secolo e allora denominata L’Apartement des princes, raccoglie diversi fondi archivistici con documenti a partire dal XIII secolo.

Dal 2016 è interessato da un’importante attività di studio, riordino e inventariazione realizzata grazie ai fondi dell’8x1000, destinati allo scopo dalla Conferenza Episcopale Italiana.

La Biblioteca diocesana, che sorge poco distante nel Palazzo del Seminario maggiore in via Xavier de Maistre 17, custodisce più di 70.000 volumi ed è regolarmente aperta al pubblico (orario: lunedì, martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 e giovedì dalle 9,30 alle 12,30).

"Nel 2016 è iniziato il lavoro di catalogazione e schedatura in SBN dei volumi - prosegue la nota - che è tuttora in corso ed è finanziato in parte con fondi dell’8x1000 della CEI".

Nel pomeriggio del 5 giugno sarà quindi possibile seguire dei percorsi di visita all’interno delle due istituzioni culturali. All’Archivio diocesano sono previsti due turni di visita, il primo alle ore 15 e il secondo alle ore 16,30, entrambi guidati dalla dottoressa Federica Giommi, attualmente incaricata dell’attività di riordino e inventariazione del voluminoso Fondo Parrocchie.

"L’archivista illustrerà una campionatura di documenti antichi significativi per comprendere non solo il valore, la consistenza e la complessità dell’archivio in sé, ma anche per sottolineare il ruolo che le fonti documentali hanno per la ricostruzione della storia della nostra Diocesi attraverso i secoli.

Anche alla Biblioteca diocesana sono previsti due turni di visita, alle ore 15 e alle ore 16,30, entrambi curati dalla dottoressa Alessandra Basso, già incaricata della catalogazione di una serie di libri antichi della biblioteca. L’esperta presenterà un suggestivo percorso di approfondimento del libro antico e di conoscenza delle Cinquecentine con particolare attenzione a quelle illustrate.

In ognuna delle due istituzioni le visite avranno la durata di circa un’ora intervallate da una pausa di circa mezz’ora per consentire ai visitatori di spostarsi tra le due sedi e poterle così visitare entrambe. Le visite guidate sono gratuite.

Per questioni organizzative si consiglia la prenotazione telefonando al numero 0165-238515, dalle 9 alle 12.