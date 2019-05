Aosta:Ultimi 'ritocchi' al quartiere Cogne per la grande festa di sabato 1 giugno

In previsione della prima Festa del Quartiere Cogne organizzata per sabato 1 giugno, operatori dell'Amministrazione comunale di Aosta sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree verdi (alcuni alberi erano malati e pericolanti ed era già previsto il loro abbattimento nel mese di giugno) e sistemare gli spazi pubblici in cui si svolgerà la manifestazione, tra i quali il campo di bocce, il parco di via Vuillerminaz e zone adiacenti.

La festa-che nasce come momento aggregativo per gli abitanti del quartiere in risposta agli episodi di vandalismo e microcriminalità che negli ultimi mesi hanno interessato il quartiere-prenderà il via alle ore 8,30 con la Santa Messa.

Nel pomeriggio, alle ore 14, avrà inizio il programma delle attività con giochi per bambini e adulti all'interno dei giardinetti e nel campo da basket adiacente, con scivoli gonfiabili e salterelli, palloncini, truccabimbi, zucchero filato, tornei di carte e bocce, il tutto con animazione musicale.

A seguire è previsto anche un intervento della Banda musicale di Aosta che precederà uno spettacolo di magia tenuto da un mago professionista. Alle ore 19 la giornata di festa proseguirà con una cena conviviale su prenotazione cui farà seguito una serata danzante a ingresso libero con l'orchestra “I Summer”.

All'interno dell'area dei festeggiamenti sarà anche allestita una zona con gazebo dedicati alle associazioni presenti sul territorio che illustreranno la propria attività all'interno del quartiere Cogne.

Commenta l'assessore alle Politiche sociali, Luca Girasole: "Siamo soddisfatti di essere riusciti a unire le migliori energie che lavorano sul campo per dare vita a un programma di iniziative vario e adatto a tutte le età che dimostra come il quartiere Cogne, a dispetto di alcune problematiche cui l'Amministrazione sta cercando di dare risposta, siauna comunità coesa dove le persone possono costruire relazioni di amicizia e vivere rapporti di buon vicinato all'insegna di valori quali solidarietà e condivisione".