MONTAGNA VDA: Il sentiero Frassati (Ayas)

Il sentiero Frassati (Ayas)

Il sentiero Frassati è un percorso creato alla testata della Val d'Ayas.

L'itinerario permette di vedere alcuni angoli spettacolari della val d'Ayas: il Pian de Cérè, il Pian de Verraz con il Monte Rosa, il villaggio walser di Resy.

L'itinerario in piena estate è abbastanza frequentato, se invece viene effettuato in tarda primavera o autunno si riesce a godere appieno delle bellezze naturali.

Quasi al termine del percorso due rifugi permettono una sosta pranzo.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

http://www.montagnavda.it/a.images.php?id=2112