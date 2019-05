'Corniche Kennedy' au Café Littéraire de l'Alliance

Les passionnés de littérature française se donnent rendez-vous le mardi 11 juin au Café- Librairie de la place Roncas à Aoste, à 17h30, et vont discuter autour du livre 'Corniche Kennedy' de Maylis de Kerandal.



C'est l'histoire d'une bande de jeunes, "les petits cons de la corniche". Ils ont entre treize et seize ans, ils viennent tous les jours braver l'interdit, se réunissent sur la Plate (une portion de territoire, un amalgame de grosses pierres concassées au bulldozer, un territoire ingrat et nu). C'est leur quartier général, ils viennent frimer et se lancer des défis, notamment des plongées vertigineuses auxquelles ils donnent des noms torrides, comme le Just Do It ou le Face-to-Face. Eddy se pose en chef de bande, d'un accord tacite et muet.