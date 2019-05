Nus: Feste e iniziative socio-culturali animano l'estate nel borgo e in collina

“Sono tante e tutte accattivanti le novità dell’estate 2019 di Nus”, ha esordito ieri il sindaco Camillo Rosset, durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi nel salone del Municipio di Nus.

“Si inizia l'1 giugno - ha spiegato Rosset - con lo spostamento del mercato settimanale in piazza Fillietroz. Infatti, lunedì 3 giugno, saranno avviati i lavori per la riqualificazione dell’area ex CPN, decisi grazie a un processo di condivisione con la popolazione".

Sempre l'1 giugno e poi per ogni sabato, sino al 7 settembre compreso, torna la manifestazione 'Borgo a piedi': dalle ore 19,30 alle 24, la via centrale di Nus sarà chiusa al traffico veicolare, per favorire la socializzazione degli abitanti e lo svolgimento di attività e animazioni”. <wbr></wbr>

Moltissimi saranno inoltre gli eventi proposti sotto l’appellativo di ‘Nus in Festa’: tanti appuntamenti per vivacizzare la stagione estiva a beneficio di residenti e turisti.

“La kermesse ‘Nus in festa’ è organizzata dall’Associazione omonima con il patrocinio del Comune di Nus - ha spiegato l’addetta alla comunicazione Chiara Buttaboni - l'Associazione raggruppa commercianti ed esercenti e nasce dopo il successo della prima Notte Bianca del 2017 quando i fondatori hanno sentito il bisogno di unirsi in un'unica Associazione che permettesse di collaborare per la valorizzazione del paese e comunicare al meglio con l'Amministrazione”.

Gli appuntamenti più caratterizzanti della stagione estiva saranno la Color in Run in programma sabato 6 luglio e la Notte Bianca di venerdì 23 agosto; dulcis in fundo è prevista una novità assoluta per il comune di Nus quale l’organizzazione dei mercatini di Natale nel Borgo".

“Tante cose stanno cambiando nel nostro Comune - ha concluso il primo cittittadino - e stiamo lavorando per rendere Nus più bello e accogliente. Spostando il mercato cercheremo di vivacizzarlo; pedonalizzare il centro per almeno una sera a settimana non è penalizzante per i commercianti ma arricchente per la comunità; 'Nus in Festa' è alla sua terza edizione e si rafforza, di anno in anno, quale rassegna di appuntamenti che catalizzano l’attenzione. Spero che queste nostre iniziative incontrino il favore di tutti coloro che le animeranno e vi parteciperanno”.