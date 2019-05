La Torre ‘Necessario staccare la spina a questi politici’

"Sono convinto ora più che mai che sia proprio arrivato il momento di staccare la spina a questo modo di essere politici per rispetto dei valdostani e del loro futuro”. Leonardo La Torre conclude così una precisazione relativa ad una nostra notizia sui rapporti di una parte del PnV con il Front Valdotain.

Scrive La Torre: “Leggo con grande simpatia e commento spiritosamente la notizia fake da voi pubblicata della richiesta mia di costruire un gruppo con La presidentessa Rini ed il front vda. Dicchiaro subito che non ci interessa e nel massimo rispetto vogliamo lasciare tranquillamente la pesidente Rini a seguire il suo percorso di centro destra in alleanza con il centro sinistra autonomista”.

Continua La Torre: “Augurandogli i migliori successi elettorali, ci fa comunque invece piacere apprendere della prossima alleanza tra il Front e il presidente Fosson il tutto all’ insegna di chiarezza e coerenza politica per la continuità del sistema; sono convinto ora più che mai che sia proprio arrivato il momento di staccare la spina a questo modo di essere politici per rispetto dei valdostani e del loro futuro.

Cordiali saluti Leo La Torre.

Da nessuna parte dell’articolo è dato per scontato quanto vuole precisare. Di più. La spaccatura nel PnV è più che evidente e confermata da una nota di “una parte del Pnv” che per chiarezza e informazione pubblichiamo integralmente per dare ai nostri lettori di fari un’opinione su quanto gli interessi dell’orticello sono prevalenti a quelli della comunità.

La nota di una parte del PnV : “Alla luce del risultato delle consultazioni elettorali per le elezioni europee, una parte del gruppo dirigente di PNV, come già dichiarato prima dell’appuntamento, ritiene necessario approfondire sia la situazione politica regionale sia la questione amministrativa legata al governo di scopo in cui PNV stessa fa parte. Una parte del gruppo dirigente di PNV, non ritiene praticabile e credibile il compattamento del fronte autonomista progressista riconducibili ad un area di centro sinistra, non ne condivide il percorso, e lo reputa funzionale al solo mantenimento delle posizioni di singoli in un momento di difficoltà, e non a un interesse della collettività intera. Il risultato del recente voto, ha espresso un chiaro giudizio dell’opinione e della posizione degli elettori in VdA in riferimento ad un già annunciato Rassemblement delle attuali forze autonomiste progressiste di centro sinistra, motivo per il quale già da molto tempo PNV non ne ha mai voluto condividerne il percorso (il PnV con Claudio restano è stato a lungo in Giunta con Uv, Uvp, Alpe che, forse, allora, non erano autonomisti né progressisti, ndr.)”.

Prosegue la nota di una parte del PnV: “Nei prossimi giorni convocheremo quindi una riunione dell’intero gruppo dirigente e politico per definire un percorso politico amministrativo serio e concreto, che possa traguardare, raggruppare e comprendere un area di centro destra moderata (l’area di centro destra moderata è già la il riferimento nel Front Valdotain, ndr.), per porre le basi alla realizzazione di un gruppo dirigente che possa collaborare ad amministrare la VdA con chi in questi ideali si riconosca all’interno di un’area di Centro destra moderata”.

Nota di redazione: Forse una parte del PnV guarda alla Lega per un nuovo ribaltone in Regione. E’ ora d tornare alle urne.