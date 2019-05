Cognetta (Mouv) e Aggravi (Lega) invitano a 'votare bilancio Casino'

Alcuni incarichi affidati nel passato all'interno della galassia del "gruppo Sitav" (ex gestore privato del Casinò di Saint-Vincent) a Ernesto Ramojno, attuale presidente del collegio sindacale della casa da gioco valdostana, suggeriscono ai consiglieri regionali Stefano Aggravi (Lega) e Roberto Cognetta (Mouv) "dubbi sull'opportunità che ruoli oggi così delicati siano svolti da soggetti in passato coinvolti in scelte decisive". E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa oggi.

"Con un piccolo passo indietro nel tempo emerge, dall'esame di articoli di stampa dell'epoca - affermano Aggravi e Cognetta - come l'attuale Presidente del Collegio sindacale Ernesto Ramojno nel 2005 fosse amministratore nella galassia del gruppo SITAV (storico ex gestore della Casa da gioco) che a suo tempo controllava la Società per Azioni Alberghi Valdostani - SAAV SpA, da cui la proprietà del complesso Billia è stata trasferita alla Grand Hotel Billia srl, da cui poi successivamente la Regione acquistò la gran parte degli immobili oggi proprietà della Casinò de la Vallée, su indicazione dell'allora Giunta Caveri (il cui assessore alle Finanze era Aurelio Marguerettaz e di cui era parte anche, in qualità di assessore alla Sanità, l'attuale Presidente Fosson). All'epoca l'operazione di acquisto fu di 58,8 milioni di euro". Certi "dell'imparzialità e della professionalità di tutti - affermano i due consiglieri - ad oggi restiamo molto perplessi in merito alle incertezze espresse da chi è investito delle deleghe riguardanti la Casa da gioco, così come di certe dichiarazioni a mezzo stampa di membri dell'organo di controllo prima che siano formulate nelle deputate sedi. Tutto ciò non fa che alimentare un senso di incertezza sulla conclusione della prossima Assemblea dei soci".

Cognetta e Aggravi si dicono "molto preoccupati per il futuro della Casa da gioco sia per le incertezze manifestate da chi rappresenterà il socio in Assemblea, sia perché avanziamo dubbi sull'opportunità che ruoli oggi così delicati siano svolti da soggetti in passato coinvolti in scelte decisive. Spesso in Valle d'Aosta le cose non accadano mai per caso. Sarà così anche questa volta?".

"Una cosa è certa - concludono i consiglieri - noi crediamo che, anche in considerazione delle conclusioni formulate dal Commissario, sia oggi necessario approvare il bilancio 2018 della Casa da gioco con l'obiettivo di favorire l'andamento del percorso concordatario in atto. Da parte nostra non avremmo alcun dubbio sull'opportunità di votare questo bilancio".