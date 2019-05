Aosta: Sindaco Centoz, 'pedonalizzazione Arco d'Augusto cambierà volto alla città'

Tante e importanti le modifiche alla viabilità necessarie per la pedonalizzazione totale di piazza Arco d'Augusto ad Aosta. Occorrerà spostare il traffico da via Garibaldi a Via Mont Emilius e, ha spiegato il sindaco Fulvio Centoz in seconda Commissione consiliare comunale, "ciò consentirà di spostare il flusso di traffico nord/sud su Via Mont Emilius liberando completamente la piazza dalle auto". In prospettiva quindi via Garibaldi sarà pedonale e diventerà un naturale palcoscenico aperto sulla città per la Cittadella dei giovani".

La tempistiche: per Centoz "siamo in grado di chiudere la progettazione preliminare entro la fine del 2019. Ciò ci consentirà di avere a disposizione un progetto aggiornato e chiaro sulla nuova viabilità e ci permetterà, nel corso del prossimo anno, di sperimentare le due nuove rotonde (una tra Via Mont Emilius e Corso Ivrea, una tra Via Mont Emilius e Via Clavalité) con sistemazioni provvisorie ma che potranno consentire la chiusura della piazza".

"Siamo quindi nelle condizioni - ha sottolineato il primo cittadino del capoluogo - di arrivare finalmente a dare una risposta chiara e definitiva su quella zona: obiettivo chiudere alle auto e restituire alla città uno dei suoi più importanti monumenti; il simbolo di Aosta".

L’impegno è quindi "di ritrovarsi a settembre in commissione per approvare un cronoprogramma che dia tempi chiari a tutti. Poi occorrerà illustrare e spiegare il progetto alla cittadinanza e, in autunno, prevederemo momenti di incontro e di condivisione al fine di coinvolgere tutti in questo progetto che cambierà definitivamente il volto del capoluogo regionale".