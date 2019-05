Al via il progetto 'Dorainpoi', conosciamo l'acqua che beviamo

Nell’ambito del progetto "DORAINPOI - 1000 modi per vivere e far rivivere il nostro fiume”, cui Legambiente sta lavorando da alcuni mesi, si terrà ad Aosta la prima uscita pubblica in due giornate. Nelle intenzioni dell'associazione ecologista l'evento dovrebbe essere ripetuto in altre zone della Valle, da Pont Saint Martin alla Valdigne.

"DORAINPOI nasce dall'idea di creare un nuovo rapporto ecosistemico, sociale ed economico con la Dora Baltea - si legge in una nota - attraverso un'opera di conoscenza, tutela, sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico del fiume, considerato anche come una risorsa turistica da utilizzare in modo sostenibile".

Gli eventi:



Sabato 1 giugno dalle 17,45 alle 19,30 al Csv di Aosta, conferenza dal titolo:”Quanto è buona l’acqua di casa nostra?". L'obiettivo dell’incontro, tenuto dai migliori esperti locali, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salubrità dell'acqua dei nostri acquedotti e sull'importanza di bere l'acqua del rubinetto, cosa che, incidentalmente, porta anche a ridurre il consumo di plastica, che tra l’altro, se abbandonata, dai fiumi finisce in mare.

Per il pomeriggio di domenica 2 giugno è stata prevista un’azione di pulizia della Dora nel tratto che dalla piscina va verso il ponte di Gressan, nel classico stile delle giornate di 'Puliamo il Mondo'.

A conclusione, nell’area verde di fronte al Campo di Atletica, in collaborazione con il Coni che con la Usl VdA festeggerà la Giornata Nazionale dello Sport, saranno proposte sedute gratuite di Tai-chi, Yoga, Pilates, in particolare per gli adulti.

I bambini e i ragazzi potranno divertirsi con laboratori di riciclo e giochi a tematica ambientale. E’ prevista anche un’attività per bambini fino a 3 anni, curata dall’associazione Terra terra.

Per celebrare il giorno della Festa della Repubblica, infine, sarà organizzato un intervento del professor Roberto Louvin che proporrà una riflessione sul tema 'Ambiente e Costituzione'.