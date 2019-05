A Maison Gargantua le 'Creature' di Cordeconforme e Palinodie

E' organizzato per domenica 2 giugno alle ore 21, a Maison Gargantua, museo etnografico nel cuore del borgo di Moline a Gressan, il concerto-spettacolo 'Creature' con le musiciste dell’ensemble Cordeconforme e alcune attrici della compagnia teatrale Palinodie.

Filo conduttore sarà la figura femminile e le sue infinite sfaccettature. I visitatori oltre alla musica e alle parole delle donne coinvolte potranno anche visitare la mostra 'Trilogia': le splendide creature in bronzo che continuano a rappresentare l'insostituibile e prezioso centro attorno a cui ruota l'immaginazione creativa di Fernando Regazzo, i visi realistici delle giovani ragazze disegnate a carboncino da Giuseppe Tecco e delle donne della nostra tradizione scolpite su noce da Dario Berlier.

L’assessore comunale all’Istruzione e Cultura, Erika Guichardaz, ha voluto fortemente questa serata per rendere omaggio a tutte le donne. “Un omaggio a quelle creature perfette, ma allo stesso sempre alla ricerca di quel sogno di purezza e di bellezza rappresentate da Regazzo, alle ragazze sofferenti per lo scorrere del tempo disegnate da Tecco e alle donne della nostra tradizione impegnate a lavorare o far festa scolpite da Berlier.

Inutile dire che l’ensemble di archi e la compagnia teatrale impegnate in questa serata non potevano essere scelta migliore per raggiungere questo obiettivo.” La mostra è visitabile tutti i sabati e le domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.