Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per mercoledì 29 maggio in Valle d'Aosta:

QUART - Vivaio regionale, loc. Torrent de Maillod 9 ore 08:30



L’assessore Albert Chatrian incontra i dirigenti delle



strutture del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale



unitamente ai direttori dei lavori e ai Capi squadra



impegnati nei cantieri forestali attivati dalla Regione



nell’ambito del Piano degli interventi in amministrazione



diretta 2019.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 09:00





Riunione della quinta Commissione "Servizi sociali" con



all'odg le audizioni nell'ambito della trattazione della



proposta di legge recante disposizioni per il riconoscimento,



la diagnosi e la cura della fibromialgia.



- AOSTA/QUART-Caserma vigili fuoco/Centro agricolo Ollignan 10





Iniziative in occasione del 'Memorial Day 2019-Per non



dimenticare...', manifestazione in ricordo delle vittime del



terrorismo, mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità,



promossa dal Sindacato autonomo di Polizia-Sap con il



patrocinio del Consiglio regionale.



- AOSTA - Usl, v. Guido Rey ore 11:30





Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa '16/a



edizione Giornata nazionale dello sport-Chi si ferma è



perduto!'.



- SAINT-CHRISTOPHE - UniVda, loc. Grand-Chemin 73/75 ore 13:30





Ciclo di lunch seminar 'Thinking green: going commercial'.



- NUS - Municipio, Sala Giunta ore 15





Conferenza stampa di presentazione delle novità dell'estate



2019.



- ISSOGNE - Salone polivalente ore 18:00





Inaugurazione della mostra dei lavori realizzati dai bambini



delle scuole dell'infanzia di Arnad, Montjovet, Verrès e



delle scuole primarie di Arnad Ruelle e Verrès nell'ambito



del progetto di storia dell'arte promosso dall'Istituzione



scolastica Ottavio Jacquemet.



- CHATILLON - Campo Anpas ore 19:00





17/o Meeting nazionale della solidarietà, promosso da Anpas



nazionale e dai volontari del soccorso della Vda.



- AYMAVILLES ore 20:30





Secondo incontro del ciclo 'Soirées d'histoire au Château',



organizzato dalla Fondation Chanoux.



- AOSTA - Csv ore 20:30





Terzo incontro del ciclo 'Parliamo di diritto di famiglia'



sul tema "L'affido condiviso paritario è un diritto, non un



reato", organizzato dall'Associazione Genitori Separati per



la Tutela dei Minori.



- AYMAVILLES - Castello, Grandze ore 20:30





Rassegna 'Soirées d'histoire au Chateau'.



- AOSTA - Cittadella ore 21:00





'Pinocchio', saggio finale del laboratorio di teatro



organizzato dalla compagnia Qu.Bì.



- AOSTA - Conservatorio Vda





Iniziativa 'Allievo per un giorno'.



Si segnala, inoltre:



* ROMA - Senato, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari ore 11:00



Presentazione della 21a edizione del Premio internazionale



"La Donna dell'Anno" alla presenza delle finaliste e della



vincitrice del Premio Soroptimist.