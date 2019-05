Cogne piange la morte del 'syndic' Osvaldo Ruffier

Cogneins in lutto per la scomparsa, nel pomeriggio di oggi mercoledì 29 maggio, di Osvaldo Ruffier, 82 anni, ex sindaco di Cogne. Ruffier, malato da tempo a causa dei postumi di un incidente stradale avvenuto nel 2016, è morto nella sua abitazione in località Gimillian. Lascia la moglie Jolanda.

Dopo diversi anni di lavoro in miniera, stimato dalla comunità di Cogne per le sue doti di onestà e sagacia, si candidò sindaco negli anni '70 e con la fusciacca restò per 30 anni, gli ultimi dei quali vissuti nel periodo 'mediatico' dell'omicidio del piccolo Samuele Lorenzi per mano della madre, Anna Maria Franzoni. Toccò a Osvaldo Ruffier tenere alto il nome di Cogne 'bersagliata' quotidianamente da televisioni e giornali nazionali, e lui lo fece senza vacillare anzi riuscendo più volte a spostare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle tante qualità umane dei cogneins e sulle meraviglie naturali del comprensorio della vallata.

E' stato presidente dell’Associazione Sindaci della Valle d’Aosta e della sezione regionale Anci VCdA.