Sempre più 'facili' e rapidi i precompilati dell'Agenzia delle Entrate

Anche quest'anno la sede regionale dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti. Si va dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora, come hanno spiegato ieri in conferenza stampa così i Responsabili delle sedi territoriali di Aosta e Chatillon, Fabio Gontier e Alessandro Millet.

“E' possibile accettare, integrare o modificare il modello 730 già compilato dall’Agenzia Entrate e trasmetterlo direttamente dal pc. - hanno precisato i funzionari - chi accettera’ il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali”.

Educare i cittadini valdostani, affinché ricorrano sempre più alla modalità telematica per l’invio al fisco della dichiarazione dei redditi, oltre a semplificare gli adempimenti sono gli obiettivi che si è data l’Agenzia delle entrate all’interno del proprio piano di comunicazione.

Anche quest’anno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle postazioni corner per guidare i cittadini, con l’assistenza di funzionari, ad inviare il proprio modello fiscale utilizzando la procedura telematica.

Le Postazioni corner saranno a disposizione nei giorni di martedì e giovedì per la sede di Aosta e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì per la sede di Châtillon . Le postazioni sono utilizzabili previo appuntamento. Per fissare un appuntamento è necessario telefonare o inviare una mail.

L’anno scorso , la trasmissione telematica ha registrato 162 invii dagli uffici di Aosta e 78 da quelli della media Valle.

L’auspicio è che quest’anno le cifre crescano ancora per l’aumento dei dati precaricati e l’assistenza dei funzionari. "La dichiarazione dei redditi diventa sempre più semplice e si può effettuare con pochi semplici click” assicurano i responsabili Fabio Gontier e Alessandro Millet.