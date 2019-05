Aosta: Arco d'Augusto pedonalizzato nel 2020

La data esatta non c'è, ma nel 2020 sarà completamente pedonalizzata, in via sperimentale, piazza Arco d'Augusto ad Aosta. Il progetto è stato presentato ieri dal dirigente comunale Andrea Florio e dal sindaco, Fulvio Centoz, durante la riunione della seconda Commissione consiliare 'Politiche territorio - opere pubbliche'.

La chiusura della piazza al traffico prevede la realizzazione di due nuove rotonde, una all'incrocio tra corso Ivrea e via Monte Emilius e l'altra dove quest'ultima confluisce in via Clavalité.

"Di conseguenze via Garibaldi potrebbe essere chiusa e l'accesso dei parcheggi alla Cittadella si potrebbe fare attraverso via Esperanto - ha precisato Florio ai consiglieri commissari - La progettazione preliminare è stata affidata all'ingegner Luca Asiatici, che pochi anni fa si è già occupato della progettazione di via Generale dalla Chiesa".

Il sindaco ha ribadito che quest'anno sarà possibile giungere alla definizione del progetto preliminare. "E' già a uno stadio abbastanza avanzato - ha detto - noi contiamo di approvarlo nei primi mesi del 2020. Alla pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto seguirà il miglioramento del transito sul ponte del Buthier, quindi la chiusura stessa del ponte".