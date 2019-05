La scoperta degli sport all'aria aperta con i corsi estivi sci club Corrado Gex

Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 18 anni avranno la possibilità di scoprire l'alpinismo con i centri estivi organizzati dallo Sci Club Corrado Gex di Arvier che mette a disposizione docenti di primoi livello come le guide alpine professioniste come Camandona, François Cazzanelli, Emrik Favre, Roger Bovard e Marco Farina.

“Con lo sci club Corrado Gex vogliamo sottolineare l’importanza delle attività giovanili all’aria aperta – commenta iara Marco Camandona – progettando dei corsi di avvicinamento agli sport di montagna outdoor a 360° durante i quali forniremo le ‘nozioni di base’ di alcune delle attività sportive principali”.

Il primo appuntamento è dedicato all’escursionismo su via ferrata; seguiranno 3 giornate di alpinismo dove gli allievi impareranno a muoversi in montagna, sul ghiaccio e sulla neve, un vero e proprio abc sull’alpinismo con spiegazioni dettagliate sull’attrezzatura necessaria.

“Un’altra giornata – aggiunge Camandona - sarà dedicata all’arrampicata; mentre due giornate saranno dedicate allo sci estivo ed in particolare allo sci alpinismo e alla tecnica di discesa di sci alpino; tre saranno i giorni dedicati alla mountain bike e una al rafting sulla Dora Baltea. Alcune giornate prevedono inoltre il pernottamento in rifugio”

Lo sport, la natura, le passioni per crescere in un ambiente sano e stimolante. «Per me è un piacere e un onore poter lavorare con i ragazzi giovani avvicinandoli alla montagna, perché loro sono il futuro. Tra di loro si potrebbero nascondere gli alpinisti e le guide alpine di domani”, aggiunge François Cazzanelli che commenta: “Per far sì che ciò accada è fondamentale partire dalle basi e riuscire a trasmettere loro la passione per la montagna, portando ad esempio la nostra esperienza, la mia, quella di Marco Camandona e delle altre Guide”.

Le proposte

24 Giugno 2019: 1 Giornata di via ferrata con le Guide Alpine;

1 Luglio 2019: 1 Giornata di arrampicata con le guide alpine;

8-9 Luglio 2019: 2 Giornate di sci estivo con maestri o 2 giornate di avvicinamento allo sci alpinismo con le guide alpine;

18-24-25 Luglio 2019: 3 Giornate di Mountain Bike, in collaborazione con PleinariMTB di cui 1 in bikepark a Saint Christophe e 2 con pernottamento al Rifugio Epée;

26-27 Agosto 2019: 2 Giornate di avvicinamento alla montagna su ghiacciaio con pernottamento al rifugio Mantova con le Guide Alpine;

Data da definire: 1 Giornata di rafting in collaborazione con Rafting Aventure di Villeneuve.

Sport e rispetto per la montagna sono i valori da sempre professati dallo Sci Club Corrado Gex, attivo dal 1963 volto a promuovere il territorio alpino, la montagna come stile di vita, lo sport e il concetto di squadra come gruppo, valorizzazione delle qualità individuali, rispetto, tenacia, condivisione ed unione.

Oltre ai corsi di avvicinamento alle discipline invernali e corsi agonistici, vengono organizzate escursioni guidate su due giorni e gite con l’elicottero.

Lo Sci Club Corrado Gex organizza dal 1995 il Millet Tour du Rutor Extrême, spettacolare gara di sci alpinismo in 4 tappe, che si disputerà dal 26 al 29 marzo 2020.