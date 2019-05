Incontro dedicato al perfezionamento delle tecniche di comunicazione delle imprese in lingua inglese

La Chambre valdôtaine, attraverso il suo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network (EEN) in gestione associata con Unioncamere Piemonte, organizza il tavolo di lavoro “BUSINESS ENGLISH SKILLS – Creating a dynamic/assertive presentation style & Reaching agreement“, che si pone l’obiettivo di offrire alle imprese valdostane, che operano o si stanno affacciando sui mercati esteri, un incontro dedicato al perfezionamento delle tecniche di comunicazione in lingua inglese, focalizzato quindi sull’utilizzo del Business English come strumento per la gestione ottimale della clientela internazionale e per l’acquisizione di nuovi clienti in mercati esteri.

Come spiega Salvatore Addario, presidente di CnA VdA "L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “VDA-Passport – Progetto per l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d’Aosta“, realizzato in convenzione con l’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato e l’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta (cod. loc. prog. ICO.03302.18XX.0.0001.SGC – CUP D55F18000450009).

L’iniziativa è rivolta alle imprese valdostane che già operano o che si stanno affacciando sui mercati esteri, nello specifico al personale addetto ai rapporti con la clientela estera e in possesso di una discreta conoscenza della lingua inglese, in possesso dei seguenti requisiti all’atto di presentazione della domanda, pena l’inammissibilità all’iniziativa: imprese attive con sede legale e/o operativa in Valle d’Aostaiscrizione al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtainein regola con il pagamento del diritto annuale camerale (verificare la propria posizione PRIMA di inviare la domanda di partecipazione – Ufficio Diritto Annuale 0165/573068)

DATE, ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO lunedì 3 e giovedì 13 giugno 2019 9:00 – 13.00 ; 14.00 – 17:30 Sala riunioni Chambre valdôtaine – Regione Borgnalle 12 – Aosta CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE e MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al tavolo di lavoro è gratuita. Le adesioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad un numero massimo di 14 persone (max 1 referente per azienda) per consentire un’interazione efficace tra i partecipanti, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati e dando priorità alle imprese/enti che non hanno partecipato alle precedenti edizioni dei tavoli di lavoro in tema di Business English.

Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione compilato e firmato dal titolare/legale rappresentante esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle ore 8 di venerdì 24 maggio 2019 fino alle ore 12 di giovedì 30 maggio 2019. Le domande pervenute prima del 24 maggio alle ore 8.00 non saranno prese in considerazione.