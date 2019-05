FESTA REPUBBLICA: A Saint Vincent concerto della Banda Musicale

“La Festa della Repubblica rappresenta un momento di identità nazionale e di unione. Il repertorio che eseguiremo avrà come filo conduttore il passaggio simbolico tra storia e leggenda e il pubblico presente sarà portato attraverso la musica nei momenti storici oppure nei meandri di leggende”. Piermario Rudda, direttore della Banda Musicale di Saint-Vincent, spiega così la partecipazione del complesso alle celebrazioni per la Festa del 2 Giugno.

Domenica 2 giugno 2019, alle ore 17.30, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent (in caso di maltempo presso la sala A del centro congressi comunale di Saint-Vincent accanto al municipio) si terrà, infatti, il Concerto per la Festa della Repubblica dal titolo “Tra Storia e Leggenda”.

La Banda Musicale eseguirà un programma che spazierà tra brani storici legati all’evento del 2 giugno e brani ispirati da leggende o racconti provenienti dalla Grecia, India e U.S.A.

L’evento organizzato dalla Banda Musicale in collaborazione con il Comune di Saint-Vincent vedrà anche la partecipazione dei membri della XX delegazione I.P.A. (International Police Association) della Valle d’Aosta nonché i rappresentanti delle varie forze dell’ordine in armi ed in congedo.

“Con piacere – commenta il Maestro Rudda - abbiamo inoltre collaborato con i membri dell’I.P.A. in particolar modo con il Presidente della XX delegazione della Valle d’Aosta il Signor Rosario Mele per poter portare a contatto con la gente anche la figura istituzionale e della forze di polizia che rappresentano la nostra Nazione”.