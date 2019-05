Dopo CnaVDA e Confartigianato VDA anche Confcommercio VDA entra in Valfidi

Si svolgerà giovedì 30 maggio, alle ore 11, nella sede di Valfidiin avenue du Conseil des Commis 32 ad Aosta, l'ufficializzazione dell'ingresso di Confcommercio Valle d'Aosta in Valfidi, la Cooperativa valdostana di garanzia dei fidi che accompagna e sostiene le piccole e medie imprese e I professionisti della Valle d'Aosta nell'accesso al credito.

Realtà locali importanti quali Cna VdA e Confartigianato VdA promotrici della Fondazione diValfidi plaudono con soddisfazione all'ingresso dell'Associazione a tutela degli esercenti e dei commercianti locali.

“Per noi questo passo rappresenta un traguardo in più raggiunto –commenta Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA -ovvero l'avvio di una collaborazione tra enti economici per assicurare sempre maggiore tutela e vicinanza ai nostri associati”. In questi anni Valfidi non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle imprese, attingendo anche a risorse pubbliche.

CnaVdA, Confartigianato VdA, Confcommercio VdAe la stessa cooperativa Valfidi auspicano la presenza dei mezzi di informazione all'ufficializzazione del nuovo ingresso della stessa Confcommercio nella rete attiva di Valfidi, nella certezza di una veicolazione diffusa di tale buona notizia dai media locali.