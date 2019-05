Aosta: Aggiornata graduatoria Erp, da luglio al via nuove assegnazioni alloggi

Sono 492 i nuclei familiari residenti ad Aosta inseriti nella nuova gradatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica-Erp del capoluogo. L'aggiornamento dell'elenco è stato approvato alla Giunta comunale su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, Luca Girasole. Scopo principale dell'aggiornamento, secondo l'assessore, è quello di riuscire ad assegnare gli alloggi alle famiglie che sono da più anni in graduatoria e che ad oggi ancora attendono risposte. Tra questi nuclei ve ne sono diversi con problemi, se non di emergenza abitativa, quantomeno legati a disabilità, presenza di minori e crisi occupazionale che rischiano di creare nuove urgenze sociali.

"Vogliamo evitare di aumentare problematiche di questo tipo e nel contempo consentire alle famiglie residenti di trovare risposte ai loro problemi - spiega Girasole - ecco perchè ci stiamo dando da fare per capire le priorità e avviare le assegnazioni".

Quanto al nuovo complesso residenziale del Contratto di Quartiere 1' in via Elter, dove si sono trasferiti gli inquilini dei grattacieli 'alto' e basso', gli alloggi ancora disponibili sono 41 e di questi quattro sono riservati all'emergenza abitativa, altrettanti per la mobilità volontaria e 33 sono riservati alla normale graduatoria Erp. Per questi ultimi nei prossimi giorni il Comune invierà a 100 nuclei familiari in elenco la richiesta dei requisiti, che dovranno essere consegnati entro un mese. Le assegnazioni degli alloggi potrebbero iniziare dal 30 giugno.