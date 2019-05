Card VdA al Congresso nazionale, Federica Duò confermata segretario nazionale

L'evento è stato preceduto dal Consiglio Nazionale CARD e il rinnovo delle cariche per il triennio 2020-2022 che ha visto riconfermata all'unanimità la presidenza del Dr. Gennaro Volpe e della squadra scelta per il mandato precedente con i Vicepresidenti Dr. Luciano Pletti e dr. Ssa Rosa Borgia e Segretario Nazionale la presidente CARD VdA Dr.ssa Federica Duò

I tre giorni di Congresso commenta la Presidente CARD VdA Federica Duò "sono stati oggetto di confronto tra esperienze nazionali ed internazionali di assistenza territoriale con particolare riferimento alla gestione delle patologie croniche e la presa in carico con modelli innovativi di rete. Fare rete in sanità offre grandi vantaggi ma anche molte difficoltà a causa di numerosi nodi interdipendenti che devono confrontarsi e condividere modalità operative al fine di condividere un progetto per la presa in cura del paziente. Il lavoro di rete significa avere vantaggi per gli utenti e le famiglie che potranno ricevere prestazioni giuste al momento giusto, dando sempre maggiore importanza alla sanità di iniziativa e alla proattività che permettono di raggiungere un sistema sostenibile. È ormai una necessità non più procastinabile quella di anticipare l'evoluzione incalzante delle patologie di lungo termine".