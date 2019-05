Elections européennes 'terrain de renaissance' pour Jeune Valée d'Aoste

La Jeune Vallée d’Aoste se félicite de l’extraordinaire résultat remporté par la Lega Vallée d'Aoste dans notre Région - en sus du triomphe de la Lega au niveau étatique - lors des consultations électorales européennes de dimanche dernier. Une analyse plus fine des résultats sera faite au courant de la semaine, mais d’ores et déjà un grand vainqueur et un grand battu apparaissent indiscutables. Le vainqueur, c’est la Lega et, au vu de la distribution du consensus dans les différentes communes, sans doute aussi de son âme valdôtaine que nous espérons pouvoir représenter.

Le battu, c’est le système pseudo-autonomiste représenté par la purée de ceux qui, en s’unissant, espéraient pouvoir faire oublier les écrasantes responsabilités qu’ils portent dans la condition dramatique des problèmes valdôtains.

Privés des soutiens aujourd’hui en délicatesse avec la justice, ils ont pu se compter. Et le résultat est sous les yeux de tout le monde. Que l’on s’achemine vers des élections régionales anticipées (ce qui serait logique, mais sans doute difficile à digérer pour ceux qui risqueraient gros) ou bien que l’on doive attendre les communales de 2020 pour demander à nouveau au souverain de s’exprimer, rendez-vous est alors pris: la bataille pour une nouvelle Vallée d’Aoste ne fait que commencer.