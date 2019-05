Elezioni europee: Presidente Fosson, 'governo regionale va avanti, c'è tanto lavoro'

"Analisi del voto? Certamente le faremo ma ora dobbiamo soprattutto lavorare per dare risposte concrete ai valdostani. La Giunta regionale va avanti compatta, la maggioranza c'è anche se solo con 18 consiglieri ma fino a che la situazione rimane così noi lavoriamo a spron battuto".

Risponde così il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, alla richiesta di dimissioni fatta oggi in conferenza stampa dalla leader leghista Nicoletta Spelgatti alla luce del risultato delle elezioni europee che vede la Lega trionfare in Valle a scapito della coalizione autonomista che non ha raggiunto il 14% dei voti.

"Casino, Legge elettorale, Vigili del fuoco, Sanità sono solo alcuni dei temi di scottante importanza e attualità che questa Amministrazione non può e non intende lasciare in sospeso - ha aggiunto Fosson - su questo la Giunta è coesa e non vi sono segnali contrari".