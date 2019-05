PAPA: Non è mai lecito eliminare una vita umana

«Mai eliminare una vita umana né affittare un sicario per risolvere un problema». Con parole forti Papa Francesco è tornato a ribadire il suo no all’aborto e alla mentalità eugenetica che seleziona i bambini. Lo ha fatto sabato mattina, 25 maggio, ricevendo in udienza nella Sala Clementina i partecipanti al convegno «Yes to Life! Prendersi cura del prezioso dono della vita nella fragilità», promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e dalla fondazione “Il Cuore in una Goccia”.

Nel suo discorso il Pontefice ha stigmatizzato l’atteggiamento di chiusura alla vita diffuso «a livello sociale» e alimentato dalla «cultura oggi dominante». Conseguenza di questo atteggiamento è che «il timore e l’ostilità nei confronti della disabilità inducono spesso alla scelta dell’aborto, configurandolo come pratica di “prevenzione”».

Ma, ha chiarito Francesco, «l’insegnamento della Chiesa su questo punto è chiaro: la vita umana è sacra e inviolabile e l’utilizzo della diagnosi prenatale per finalità selettive va scoraggiato con forza, perché espressione di una disumana mentalità eugenetica, che sottrae alle famiglie la possibilità di accogliere, abbracciare e amare i loro bambini più deboli».

Per il Papa quello dell’aborto è «un problema pre-religioso. La fede non c’entra. Viene dopo, ma non c’entra: è un problema umano». Tanto che, ha ribadito parlando a braccio, bastano «due domande» per comprendere l’essenza della questione: «è lecito eliminare una vita umana per risolvere un problema?»; ed «è lecito affittare un sicario per risolvere un problema?».

Le risposte dimostrano che non occorre «andare sul religioso su una cosa che riguarda l’umano: non è lecito». L’aborto, dunque, «non è mai la risposta che le donne e le famiglie cercano».