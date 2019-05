Memorial Day 2019, la Valle in campo per la legalità mercoledì 29 maggio

Il 27esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio sarà celebrato in Valle d'Aosta mercoledì 29 maggio, nell'ambito del "Memorial Day 2019 – Per non dimenticare…", la manifestazione in ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità.

L'iniziativa è promossa dalla Segreteria regionale del Sindacato autonomo di Polizia-Sap, con il patrocinio del Consiglio Valle, il sostegno della Questura di Aosta e con la collaborazione della Fondazione Sistema Ollignan.

L'evento caratterizzante si svolgerà mercoledì 29 maggio: alle ore 10 si terrà un momento di ricordo alla Caserma dei Vigili del fuoco 'Erik Mortara' di Aosta; alle ore 10,30, presso il Centro agricolo della Fondazione Ollignan di Quart, durante una cerimonia, nel corso della quale saranno ricordate le vittime del dovere della nostra regione e in particolare Bruno Caccia (Procuratore della Repubblica), Adolfo La Bernarda, Camillo Renzi, Franco Basso, Lorenzo Giacobbe, Mario Turco (Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza), Dario De Rossi (Aeronautica Militare), Giuseppe Iorio (Polizia di Stato), Giuseppe Parisi (Capitano dell’Esercito Italiano) nonché le vittime dell’incidente aereo del 14 maggio 1973: Francesco Albarosa, Franco Elia, Raffaello Arata, Giancarlo Zampa, Luciano Galliano, Michele Candiani, Fabrizio Legrenzi (Alpini e Aeronautica Militare).

Anche quest'anno dalla Valle d'Aosta partirà una "staffetta della memoria": un gruppo di ciclisti appartenenti alla Polizia di Stato, ai Vigili del fuoco, all'Esercito, ai Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale valdostano trasporterà la "Fiaccola della Memoria e della Legalità" fino alla Questura di Torino.

Questa iniziativa si inserisce nell'ambito delle altre tre staffette della memoria che hanno attraversato tutta l'Italia nel mese di maggio, alle quali si sono associati i podisti che hanno percorso il "Cammino della memoria, della verità e della giustizia" da Roma a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia.

Obiettivo primario della manifestazione nata in Valle d’Aosta grazie alla collaborazione tra il SAP e il Consiglio Valle è da sempre quello di fare rivivere nel presente, pur proiettandolo nel futuro, il senso e il messaggio di impegno e sacrificio di tutti coloro che sono rimasti vittime nella difesa della legalità.