Elezioni europee: Pochi e scarni i commenti delle forze politiche

"Commentare...cosa?". Ironizza con un largo sorriso e 'glissa' così le domande, passando veloce lungo i portici del Palazzo regionale, l'assessore regionale al Turismo, Sport e Agricoltura, Laurent Vierin (Uvp), che ha sostenuto la lista Autonomie per l'Europa e il candidato valdostano Marco Gheller. Il risultato di 'Autonomie' è stato tutt'altro che lusinghiero: 6.904 voti e meno del 14%.

"Non siamo riusciti, evidentemente, a spiegare con chiarezza il nostro progetto, ma non mancherà il tempo per farlo al meglio", ha commentato il consigliere regionale Uv Jean Barocco. o stesso candidato Marco Gheller ammette la "sconfitta autonomista".

Per il resto, a poche ore dallo spoglio il silenzio è principe: gli autonomisti sono stati travolti dalla Lega e hanno poca voglia di parlare e di farsi vedere in giro: i rari esponenti politici di Uv, Uvp, Stella Alpina, PnV ed Epav che questa mattina circolano attorno a Palazzo regionale si guardano bene dal correre incontro ai giornalisti e di rispondere al telefono.

Attenti alle parole anche i vertici della Lega VdA che con il 37,1% hanno dato prova di crescita al di là forse delle loro stesse aspettative: il candidato e consigliere regionale Paolo Sammaritani parla di "segnale chiarissimo da parte del popolo valdostano, stanco di promesse al vento" e la coordinatrice, Marialice Boldi, sottolinea che "l'esito elettorale oltre l'immaginabile ci impone ora un atto di forte responsabilità verso la comunità".

La consigliere regionale Nicoletta Spelgatti ha espresso "viva soddisfazione per il risultato conseguito in Valle e in Italia, che impone ora attente riflessioni e apre nuovi, ormai prevedibili scenari".

"Non c'è da festeggiare, perchè la Lega ha fatto il 'botto' - commenta Fulvio Centoz, esponente Pd e sindaco di Aosta - ma certo siamo più che soddisfatti per l'ottimo risultato ottenuto alle Europee; il Pd si conferma unico, reale baluardo all'avanzata travolgente dei leghisti e dei sovranisti, ora dobbiamo ripartire e ricostruire. Un grande e sincero 'grazie' alla nostra candidata, Edda Crosa, che ha conseguito un risultato alquanto lusinghiero e incoraggiante".

Emily Rini (Front Valdotain) aveva dato 'libera scelta' di voto ai suoi sostenitori: "Resta il fatto - commenta - che Forza Italia e più in generale il centrodestra ha sostanzialmente 'tenuto' con forza e solidità alla deriva populista e agli attacchi giunti da sinistra, senza perdere voti né consensi. Ottima base da cui riprendere il nuovo percorso".

Onestà intellettuale di Luciano Mossa, che così spiega il crollo del M5S: "L'essere scesi a compromessi per avallare scelte politiche e amministrative importanti non è piaciuto ai nostri elettori, che ci hanno certamente dato una chiara indicazione".