Elezioni europee: in Valle La Lega travolge tutti, il Pd è secondo, autonomisti a pezzi

Come da sondaggi, nessun candidato valdostano andrà al Parlamento europeo ma è stata la Lega a sfondare in Valle d'Aosta alle elezioni di domenica 26 maggio.

La lista del Carroccio, con candidato l'avvocato e consigliere regionale Paolo Sammaritani, si è attestata poco sotto al 40%, mentre le forze autonomiste di maggioranza in Regione, con la lista 'Autonomie per l'Europa' e candidato Marco Gheller, raggiungono il 14%.

Tiene il Movimento 5 Stelle al 10%, percentuale che non si discosta da quella delle Regionali del 2018. Ottimo risultato, invece, per il Partito Democratico, che alle ultime regionali non era riuscito a far eleggere propri rappresentanti in Consiglio Valle e che con candidata Edda Crosa raggiunge il 16%.

Infine Forza Italia al 5%, Fratelli di Italia al 3%, Più Europa al 4% e Europa Verde al 4,5%.

la Lega di Salvini ha fatto banbassa con 18.525 voti e una percentuale del 37,17%. A Paolo Sammaritani sono andate 5.270 preferenze; Matteo Salvini ne ha ottenute 3.866. Il Partito democratico ha ottenuto 8.064 voti (16,22%); la candidata valdostana Edda Crosa ha avuto 2.087 preferenze, seguita da Giuliano Pisapia con 1.600 voti.

Per Autonomie per l'Europa, la lista degli autonomisti, 6.904 voti in Valle (13,85%) dove le preferenze per Marco Gheller sono state 4.518.

Voti e percentuali definitivi in Valle

LEGA SALVINI PREMIER 18525 - 37,1

PARTITO DEMOCRATICO 8084 - 16,2

AUTONOMIE PER L'EUROPA 6904 - 13,8

MOVIMENTO 5 STELLE 4830 - 9,69

FORZA ITALIA 2684 - 5,38

EUROPA VERDE 2322 - 4,66

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 1844 - 3,70

FRATELLI D'ITALIA 1618 - 3,25

LA SINISTRA 1331 - 2,67

PARTITO ANIMALISTA 391 - 0,78

PARTITO COMUNISTA 379 - 0,76

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 336 0,67

PARTITO PIRATA 219 - 0,44

POPOLARI PER L'ITALIA 173 - 0,35

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 154 - 0,31

FORZA NUOVA 50 - 0,10