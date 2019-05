Anche in Valle si celebrano i 200 anni della poesia 'L'Infinito' di Giacomo Leopardi.

Si terrà martedì 28 maggio alle ore 19 in piazza Arco di Augusto di Aosta un flash mob per dare voce alla poesia “L'Infinito” di Giacomo Leopardi, che compie 200 anni. "Anche noi valdostani - si legge in una nota del Savt Ecole - vogliamo unirci a distanza con il resto d'Italia che aderisce all'iniziativa, nata dalla volontà di 'Casa Leopardi', per avvicinarci a quel meraviglioso strumento di dialogo con i sentimenti universali che è la poesia".

E' stato scelto come luogo di raduno l'Arco di Augusto di Aosta "in omaggio all'immenso amore che il poeta Leopardi aveva per il mondo classico."

Chi vorrà partecipare al flash mob indosserà un capo di abbigliamento bianco. Il momento celebrativo inizierà con la recitazione della poesia da parte di Alexine Dayné, Presidente dell'Associazione culturale 'Framedivision' e fondatrice del gruppo teatrale 'Qu.bì.'. Seguirà un breve intermezzo musicale del laureando in violino al Conservatoire de la Vallée d'Aoste Michele Mauro, allievo del maestro Fabrizio Pavone, che suonerà Bach, 'partita n° 2 in re minore per violino-Allemanda' e poi tutti i presenti leggeranno all'unisono 'L'Infinito'. "Tra passato, presente e futuro il nostro sguardo si leverà con coraggio 'oltre la siepe', conclude il Savt.