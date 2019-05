Exposition 'Montagnes Résistantes' jusqu'au 2 juin

Derniers jours pour visiter l'exposition Montagnes résistantes. Vallée d'Aoste et Haute Savoie dans la salle des expositions de l'Hôtel des États à Aoste. L'aménagement, organisée en collaboration avec l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, présente une vision contemporaine où les images d'autrefois rencontrent les lieux d'aujourd'hui.



Présentée par le duo photo-poétique Catlac, composé du photographe et peintre Thibault Nieudan et de la poétesse Fabienne d'Oddaz, aborde le thème de la Résistance lors du conflit de 1939-1945. L'exposition est accompagnée d'une brochure qui contient aussi un texte du sénateur récemment décédé, Cesare Dujany, qui, en sa qualité de président de l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, avait vivement souhaité la réalisation de cette initiative. L'exposition ferme le 2 juin.