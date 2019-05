Piogge e temporali nel fine settimana

Nel fine settimana transita sulla regione l’ennesimo impulso instabile della primavera 2019 e porta pioggia a intermittenza con il rischio di qualche temporale nel pomeriggio di sabato.

Il consiglio dell'Ufficio meteo per il prossimo weekend, già a partire dal pomeriggio sera di oggi, è quello di ripiegare le sdraio utilizzate nei giorni scorsi, riporre con pazienza sandali e pantaloncini negli armadi e ripartire da una bella "ginnica" chiusa per evitare di bagnarsi i piedi. Chi già stava sognando lo stabilizzarsi della tanto anelata bella stagione dovrà tirare un sospiro e pazientare ancora per qualche tempo.

Maggio non si smentisce, non rinuncia alla sua irrequietezza e ripropone un fine settimana altalenante, nuvoloso e piovoso a tratti, con qualche schiarita in più sul suo finire.

Sabato avrà un inizio incerto con la possibilità di qualche raggio di sole qua e là, ma nel suo corso si attaccherà addosso l’etichetta di giornata di "maltempo”. In generale, infatti, è in previsione un pomeriggio del tutto coperto, con precipitazioni abbastanza intense e con la possibilità che si formino anche tuoni e fulmini. Niente sole significa anche temperature più fresche nelle ore centrali della giornata, seppure non troppo sotto media.

Domenica sarà ancora parecchio instabile, benché lasci intravedere i segni di un parziale miglioramento che potrà caratterizzare anche il prossimo lunedì.