Rivolto alle nuove generazioni il tavolo tecnico legalità e sicurezza

Su proposta dell’assessora all’Istruzione, Chantal Certan, la Giunta regionale ha approvato la modifica della denominazione e della composizione del "tavolo tecnico legalità e sicurezza" rivolto alle nuove generazioni, e ha approvato il piano 'corresponsabilità educativa&legalità' per il periodo da giugno 2019 a giugno 2020.

"La finalità del tavolo tecnico permanente - si legge in una nota - è di svolgere una tipologia operativa di attività restando vicino alla comunità per sensibilizzare e fornire le informazioni necessarie per vivere con più serenità il quotidiano e di puntare ad individuare le aree tematiche sulle quali si intendono portare avanti progetti multidisciplinari per ideare, pianificare e realizzare attività di prevenzione proponendo un’offerta coordinata e stabile".

Promuovendo costruttive e continuative relazioni con istituzioni, agenzie e associazioni del territorio "si è cercato di favorire un responsabile coinvolgimento nel vivere sociale e una propositiva collaborazione tra cittadini e istituzioni: con il tavolo tecnico si è voluto, inoltre, intensificare e rafforzare la rete incrementando il protagonismo e la partecipazione attiva per diffondere la cultura della legalità in un’ottica di corresponsabilità educativa".