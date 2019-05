Albanese arrestato per favoreggiamento immigrazione clandestina

Gli agenti della Polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco hanno arrestato V.V. 30enne albanese residente in Italia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lo straniero è stato controllato in uscita dall'Italia e quindi arrestato perché trasportava un altro cittadino albanese, non in regola con le norme per il soggiorno in territorio italiano, nel tentativo di farlo entrare in Francia.

Sono stati sequestrati, inoltre, l’autovettura con la quale viaggiavano e la somma di 3.415 euro.

V.V. verrà sottoposto a giudizio direttissimo al Tribunale di Aosta.