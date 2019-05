Aosta: Lus e operai al lavoro negli orti comunali

Con i lavoratori di utilità sociale-Lus e operai dell'ente pubblico prosegue in questi giorni l'attività di sistemazione degli orti comunali di Aosta.

"A breve organizzeremo una riunione con tutti gli assegnatari degli appezzamenti per definire insieme a loro e priorità di intervento ogni zona", sottolinea l'assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Girasole.

Secondo il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, "la cura del territorio impone nuove idee in tempi in cui le disponibilità economiche sono ridotte; ricordo che la cura del verde comporta spesa corrente, l’avanzo di amministrazione per investimenti. La coprogettazione è uno strumento che potrebbe rivelarsi sufficientemente flessibile per rispondere anche a queste esigenze".