Dalla Giunta fondi e interventi per contrastare la disoccupazione in edilizia

Sono pronti 500 mila euro per l’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative promosse dagli organismi di formazione accreditati destinate ai disoccupati del settore edile, approvato oggi dalla Giunta regionale.

"Il settore edile in Valle ha infatti particolarmente sofferto della crisi economica - si legge in una nota della Regione - e ha registrato un decremento di lavoratori del settore, che è però in profondo rinnovo, in presenza di una crescita sempre maggiore della domanda di manutenzione, riuso ed efficienza del patrimonio immobiliare, che spinge le imprese a scegliere di orientare la propria attività nei settori dell’efficienza e del recupero degli immobili esistenti, ivi compresi quelli di interesse storico, anche come strumento per diversificare la propria attività e rendersi più competitive sul mercato, specializzandosi verso nuovi settori tecnologicamente avanzati".

L’Avviso proposto è volto a contrastare la disoccupazione nel settore edile mediante interventi formativi di rafforzamento delle competenze "in una prospettiva di ricollocazione delle risorse umane formate nello stesso settore - prosegue la nota - in ambiti fortemente legati ai fabbisogni del territorio e caratterizzati da elementi di spiccata specializzazione ed innovazione".

L’assessore regionale alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy, evidenzia che tale iniziativa "nasce da una condivisione con le parti datoriali e sociali valdostane e che è stata fortemente voluta per rispondere ad una criticità rilevata sul territorio in particolare ad una difficoltà del settore edile".

L’intento dell’Amministrazione regionale è di proporre d’ora in avanti iniziative formative cofinanziate dai Fondi che rispondano puntualmente a segnalazioni dei settori economici e comunque a criticità evidenti o richieste di potenziamento di competenze espresse dal territorio.

L’obiettivo principale rimane quello di creare un sistema della formazione che prepari figure professionali immediatamente collocabili sul mercato del lavoro.