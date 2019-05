Racca e Salvini (Lega) instancabili fratelli nelle piazze sino alla fine: no al lavoro dei robot al posto dell'uomo

Novi Ligure con il candidato alla Regione Alberto Cirio per un nuovo Piemonte ieri notte, Galliate, Verbania e Vercelli oggi.

Dirompente il finale di campagna elettorale per Matteo Salvini e l'instancabile Marco Racca.

Una presenza massiccia nelle Piazze a testimoniare la sensibilità politica e l'amore per il Piemonte, prima della conclusione per Matteo a Castelgiovanni, vicino alla sede Amazon, per dire no alla progressiva sostituzione del lavoro dell'uomo con quelli delle macchine.

Dalla Sanità Alessandrina alla tutela del riso vercellese contro le produzioni asiatiche a basso costo che non rispettano le regole, con una Lega compatta e mai così determinata a vincere.