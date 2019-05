Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

La fioritura delle peonie (Issogne)

In Valle d'Aosta esistono poche zone di fioritura della peonia, quella più conosciuta è quella del Col Finestra sopra a Perloz, questa zona tra Issogne ed Arnad invece è meno frequentata pur essendo altrettanto bella.

Logicamente l'itinerario si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno ma se si vuole la fioritura della peonia il periodo è molto ristretto e può variare a seconda delle condizioni meteorologiche della primavera, normalmente il periodo migliore è dal 5 al 10 giugno.

Questi sentieri non hanno segnavia ed attraversano zone molto selvagge pochissimo frequentate dagli escursionisti.

