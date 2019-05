A Martigny le 'spectacle' quotidien des chiots Saint-Bernard

Depuis aujourd'hui, jeudi le 23 mai, au Musée du Barryland de Martigny le public pourra assister aux courses, encore pataudes, et aux petites bêtises quotidiennes des chiots Saint-Bernard du col éponyme. Les légendaires chiens du Saint-Bernard en représentent une partie intégrante.



Le musée accueille oeuvres d'art et objets relatant le passé de l'hospice, du col du Grand-Saint-Bernard et bien évidemment des chiens. Une présentation moderne et interactive met en valeur tout ce patrimoine, afin de perpétuer le symbole universel du chien national suisse.



En parallèle le Barryland a mis au point un tout nouveau programme d'animations et d'activités pour son musée et son restaurant. Le calendrier version ''Les 4 saisons de Barry'' se déclinera de manière trimestrielle en suivant le rythme des saisons; vous pourrez dès à présent découvrir ce que le printemps réserve.