Aosta: Il Comune aderisce al Patto per il Clima e l'Energia

Il Comune di Aosta aderisce all'unanimità al Patto dei sindaci per il Clima e l’Energia, così come chiesto in un ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari di Rete Civica e Altra Vda. Il documento approvato impegna ad aderire a un progetto sottoscritto da ottomila enti locali impegnati a contrastare le diverse emergenze ambientali.

La Giunta Comunale dovrà presentare una delibera per la realizzazione di un Piano di azioni concrete per il clima, e chiederà alla Regione la costituzione di un tavolo tecnico e politico per la realizzazione di un piano regionale che, con capofila Aosta, possa coinvolgere tutti i Comuni valdostani.

"Anche Aosta riconosce che siamo in emergenza climatica - commenta il consigliere di Rete Civica Loris Sartore - adesso sarà la politica a dover fare la sua parte impegnandosi da subito per la riduzione delle emissioni di CO2".

Rete Civica si impegna inoltre a "vigilare affinché il programma di adesione al Patto per il clima sia rispettato in ogni sua parte".