Brt-Bartolini assume impiegati

L’azienda di spedizioni sta effettuando nuove assunzioni di diplomati e laureati in tutta Italia Bartolini, che dal 2011 è conosciuto come gruppo BRT, offre nuove opportunità di lavoro a circa 50 giovani diplomati e laureati da assumere come impiegati operativi e amministrativi, addetti officina meccanica, responsabili ufficio assistenza, addetti commerciali etc., in grado di soddisfare le necessità distributive dei clienti più esigenti.

BRT è un'azienda all'avanguardia attiva nel settore del trasporto di merci diventata maggiormente famosa per il servizio di corriere espresso e opera tramite un'ampia e organizzata gamma di servizi grazie ai quali riesce a soddisfare le necessità di tutti i clienti per mezzo di un sistema informativo all'avanguardia che collega le oltre 180 filiali presenti sul territorio nazionale. Il successo e lo sviluppo di BRT, come per tutte le grandi aziende, è da attribuirsi a diversi fattori soprattutto alla qualità delle Risorse Umane, per questo il gruppo premia le capacità, la motivazione e i risultati offrendo a ciascun collaboratore interessanti opportunità di crescita ... continua a leggere