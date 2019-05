Presidente Fosson, 'non vogliamo bocciare bilancio Casino ma necessario leggere gli atti'

"Non vogliamo bocciare il bilancio del Casinò, ma nelle circostanze odierne non abbiamo gli elementi per decidere: ci presenteremo alla seconda convocazione dell'assemblea dei soci, il prossimo 7 giugno, avendo tutti gli elementi per esprimere un parere".

Con queste parole il presidente della Giunta, Antonio Fosson ha confermato lo slittamento dell'assemblea chiamata ad approvare il Bilancio 2018 della Casa da gioco, che presenta un passivo di 55 milioni di euro. Fosson ha risposto in Consiglio Valle a una interrogazione di Roberto Cognetta (Mouv'), riguardante la mancata partecipazione della Regione all'assemblea dei soci convocata per oggi.

"Le consiglio di approvare il bilancio del Casino, una volta ottenuta la documentazione necessaria - ha detto Cognetta al presidente Fosson - se la vostra intenzione è invece di farlo chiudere, decidete anche questo e andiamo avanti".