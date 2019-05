Assessore Bertschy, 'Investiti 365 milioni per lo sviluppo'

"A fine 2018 l'investimento complessivo della Politica regionale di sviluppo, che conta ben nove Programmi a cofinanziamento europeo e statale, cui si aggiungono gli interventi del Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione e quelli riferiti alla Strategia per le aree interne, ammonta a circa 365 milioni di euro". Lo ha detto oggi l'assessore regionale agli Affari europei, Luigi Bertschy, aprendo i lavori della seduta europea e internazionale del Consiglio Valle.



"L'aspetto più significativo nell'ambito di ciascun Programma - ha aggiunto - consiste non tanto nella numerosità dei Progetti approvati, quanto nel fatto che, tutti, anche i 340 Progetti approvati dal Programma Fse, mostrano di incidere, in modo consistente, sui fabbisogni regionali e di favorire, in particolare per il tramite dei Programmi di cooperazione territoriale, l'apertura della Regione verso altri territori". Secondo Bertschy, "la politica regionale 2014/20 sta favorendo un approccio innovativo per il contesto valdostano, quello dell'agire in rete, intervenendo contemporaneamente su diversi settori e con più attori, interni ed esterni all'Amministrazione regionale, creando relazioni, sinergie e complementarietà, suscettibili di moltiplicare gli effetti positivi degli interventi".



Infine l'assessore ha ricordato "le difficoltà, per lo più di carattere amministrativo, alle quali la Regione è andata incontro nel caso del Fondo sociale europeo, ma rispetto alle quali ha voluto e saputo reagire, in ottica costruttiva e di apprendimento per il futuro, con un forte impegno, politico e tecnico, che darà progressivamente i suoi risultati".