Arriva a Verres Circubadando, educazione stradale per i più piccoli

Andrà in scena sabato 25 maggio, alle 15, all’Espace Loisir a Verrès, la compagnia 'Circusbadando' che presenterà, a bambini ed adulti lo spettacolo 'Quanta fretta! Ma dove corri?', "educazione stradale per non farsi e non fare del male - si legge in una nota - viaggiando con gusto al ritmo più giusto di e con Paco Paquito e Celestina".

Lo spettacolo viene presentato con l’organizzazione dell’Associazione Pedibus di Verres che nel corso della giornata, presso il Salone Bonomi, dalle 9,30 organizza anche una conferenza dibattito dedicata alla esperienza del Pedibus con l’intervento di varie realtà da territori vicini.

"Lo spettacolo al pomeriggio sarà davvero speciale - prosegue la nota - il modo di trattare l’argomento dell’Educazione Stradale, pieno di filastrocche, canzoni, clowneria è alquanto scanzonato eppure molto istruttivo. In un tourbillon di situazioni esilaranti, si parla di macchine, moto, biciclette, caschi, cinture, segnali stradali, semafori, ruote di varia natura e dimensioni, indicazioni e proibizioni, meccaniche filastrocche, tute ad alta visibilità e battute di gran comicità".

Insomma dall’invenzione della ruota ai nostri giorni tutto viene clownescamente passato al setaccio perché con allegria si possa vivere evitando di incontrare o, peggio, di provocare, incidenti stradali.

E così i bambini diventano veri e propri ambasciatori presso i loro genitori perche’ le norme della Strada siano sempre più conosciute e rispettate. Perchè la Strada sia sempre più la casa di tutti, sicura, tranquilla e piacevole da utilizzare.