Viticoltori valdostani pronti ad accogliere i buongustai del vino a 'Cantine Aperte 2019'

Sono 13 le cantine valdostane che aderiscono all’edizione 2019 di Cantine aperte, la più importante e conosciuta manifestazione del settore, organizzata dal Movimento Turismo del Vino al quale VIVAL associazione dei viticoltori della Valle d’Aosta promotrice dell’evento, aderisce.

Domenica 26 maggio dall’alta alla bassa Valle sarà possibile degustare le eccellenze vitivinicole di queste cantine, visitarle, parlare con i produttori e passare insieme una domenica di festa. “La manifestazione, giunta alla 27 edizione, è sempre un appuntamento importante per gli amanti del vino ma anche per noi produttori che abbiamo così la possibilità di raccontarci, di spiegare il nostro lavoro, di far degustare i nostri prodotti valorizzando così anche il territorio” spiega Stefano Celi presidente VIVAL.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce della collaborazione con Campagna amica di Coldiretti Valle d’Aosta, sarà possibile infatti trovare in alcune cantine anche aziende di prodotti agricoli che hanno aderito all’iniziativa. Come a Donnas da Pianta Grossa di Luciano Zoppo Ronzero dove sarà ospite anche l’azienda Bonne Vallée. Ci saranno le degustazioni dei vini abbinati ai prodotti di eccellenza del territorio in collaborazione con l’Enoteca Roma V e la Pasticceria Tessaur di Pont-Saint-Martin.

In programma anche la partecipazione per la prima volta insieme di Simone Torino “Di vino, di poesia o di virtù”, letture da cantina e il Duo acustico Luca Garavet e Pierre Dalle. Musica folkloristica in accompagnamento ai vini anche a Chateau Feuillet di Saint Pierre. La Vrille di Verrayes ospiterà l’artista Bobo Pernettaz con le sue opere, Roberto Contardo e Alberto Faccini che suoneranno contrabbasso e chitarra allientando gli avventori con le loro affascinanti storie.

Durante la giornata l'artista Paola Persello si dedicherà a firmare le etichette dei Magnum dell’azienda che rappresentano una sua opera. Cantine aperte nella nuova sede in via Circonvallazione n. 3 al punto vendita per la Crotta di Vegneron di Chambave. Per l'occasione in collaborazione con il bar ristorante Custoza lo chef Matteo preparerà un piatto unico, si potrà quindi mangiare dalle 11,30 alle 15,30

. La Source di Saint Pierre ospiterà l’azienda Agrimont di Montjovet che proporrà carne e salumi, da Clos Blanc a Jovençan ci sarà Erik Tognan con le mele e i suoi derivati, alla Cave des Onze Communes di Aymavilles il miele di Marcello Merivot. Da Tanteun e Marietta ad Aosta si ripropone il connubio con Erbavoglio antica latteria e una novità le trote affumicate di Altura alpina di Verrès, mentre all’Institut agricole Régional si potranno degustare anche i salumi di Amorland di Arnad.

La Maison Agricole D&D sempre ad Aosta ospiterà i formaggi dell’azienda La Chèvre Heureuse e La Vadotâine con i suoi distillati e il prosciutto Saint Marcel. Sarà inoltre disponibile una navetta che partirà dall’ex maternità per accompagnare i visitatori alla Maison. Alla Cave Montblanc insieme ai vini prodotti dai vigneti tra i più alti d'Europa si potranno apprezzare le delizie dolciarie di C’era una volta.

La manifestazione si terrà dalle ore 10 alle ore 18; si può acquistare il bicchiere con la sua pochette (10 euro) nella prima cantina che si visita per poi utilizzarlo nelle altre per tutta la giornata.