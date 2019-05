Con i giovani del Fai alla scoperta di Aosta romana e medievale

Il gruppo FAI Giovani Valle d’Aosta, in collaborazione con il Leo Club Valle d’Aosta, ha organizzato per sabato 1 giugno a partire dalle 10 una visita guidata alla scoperta delle torri medievali valdostane e della cinta muraria di Augusta Praetoria.

Saranno i ragazzi del Fai Giovani e del Leo Club a guidare il pubblico in questo tour particolare che ha come obiettivo quello di far riscoprire ai valdostani alcuni angoli insoliti della città.

"Questo appuntamento è il primo di una lunga collaborazione tra due realtà legate al volontariato - si legge in una nota - e composte da giovani che hanno voglia di mettersi in gioco per avvicinare la popolazione al patrimonio materiale e immateriale della nostra regione e aiutare a preservarli tramite la loro conoscenza diretta. Solo conoscendo la storia di questi monumenti e siti si facilita la comprensione della ricchezza culturale della Valle d’Aosta".

L’itinerario partirà dalla Porta Praetoria, la più imponente delle quattro porte dell’originaria città romana, vero e proprio ingresso monumentale, ideologico e simbolico della colonia di Augusta Praetoria Salassorum.

L’appuntamento è per le ore 10 alla Porta Praetoria Non sono previsti biglietti d’ingresso, ma si richiede un contributo minimo. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni Valentina Borre referente Fai Giovani Aosta +39 3927882639 oppure mail aosta@faigiovani.fondoambiente.it e valentina.borre85@gmail.com.