Quattro studenti valdostani a bordo della Nave della Legalità

Sono quattro, quest'anno, gli studenti valdostani del Liceo artistico di Aosta (classe quinta B) che partecipano al viaggio a bordo della Nave della Legalità, in occasione della commemorazione oggi, giovedì 23 maggio, dei 27 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio. All'iniziativa sono presenti 1.500 studenti, provenienti da tutta Italia e vincitori di un concorso nazionale.

La Nave è partita ieri da Civitavecchia ed è arrivata oggi a Palermo.

I ragazzi, risultati tra i vincitori del concorso nazionale Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, sono stati premiati durante la cerimonia nell’Aula Bunker dell’Ucciardone, luogo simbolo del Maxiprocesso a Cosa Nostra.

"Le testimonianze e le significative manifestazioni alle quali gli studenti assisteranno durante il viaggio - ha commentato l'assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan - sono importanti per onorare la memoria dei servitori dello Stato, affinché l'insegnamento e il valore che vengono dal sacrificio di queste persone non vengano dimenticati e, anzi, diventino uno strumento per educare le nuove generazioni a diventare cittadini attivi e consapevoli, preparati a portare avanti la battaglia per la legalità, la democrazia e la libertà".