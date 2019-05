Aosta: Sindaco e vice si congratulano con Questura per 'operazione antiwriters'

"Soddisfazione" è espressa dal sindaco di Aosta, Fulvio Centoz e dalla vicesindaco con delega alla Cultura e al Turismo, Antonella Marcoz, "a titolo personale e a nome dell’Amministrazione comunale cittadina" per la "brillante operazione della Polizia di Stato che ha condotto alla denuncia di due writers per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui".



Nei mesi scorsi i due - ragazzi ventenni uno dei quali residente ad Aosta e l’altro in un comune limitrofo - si sono resi responsabili dell’imbrattamento con bombolette spray dei muri esterni di diversi edifici pubblici tra cui il palaghiaccio di regione Tsambarlet, la stazione ferroviaria di Aosta e il polo culturale dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.



Nei prossimi giorni l’Amministrazione procederà ad avviare un’azione risarcitoria nei confronti dei due denunciati per i danni causati agli edifici di proprietà comunale.