Come scaricare un video di Facebook in mp3 e guardarlo o ascoltarlo anche offline?

Nell'era dei social network, dove un'infinità di persone sono unite da una rete di rapporti sociali, all’interno dello stesso sistema, Facebook oggi, con quasi 3 miliardi di utenti, è il più diffuso del mondo e ti permette non solo di metterti in contatto con i tuoi amici vicini e lontani e aprire nuove relazioni ma anche di integrare dei servizi online che prima erano utilizzati separatamente. Pertanto, oltre ad essere diventato una community, un blog, una chat, un forum, una newsgroup, un servizio di messaggistica istantanea, di posta elettronica è anche il luogo ideale dove creare e condividere video di lavoro, di viaggi, di eventi sportivi e molto altro ancora. Ma come scaricare gratuitamente un video di Facebook in mp3?





Questo social network nel corso degli anni ha continuato a crescere e con il trascorrere del tempo la quantità di materiale multimediale è aumentata a dismisura ed è diventato una piattaforma dove trovare anche video e musica di qualità.

Vediamo qui di seguito come riuscire a scaricare file video ed audio da Facebook. Online esistono diversi servizi per trasformare video in mp3, ma non tutti sono affidabili e a volte possono essere rischiosi in quanto oltre ad essere di qualità inferiore potrebbero infettare il vostro Pc con virus.

Tra i tanti siti disponibili in rete con MP3hub potrete scaricare gratuitamente tutti i video disponibili sulle pagine e sui profili pubblici del social network, tramite un convertitore da facebook a mp3 in modo sicuro e legale. Con questo semplice downloader dotato di molte funzionalità potrete decidere di selezionare formato e durata del video da qualsiasi dispositivo connesso in rete e guardarlo o ascoltarlo senza alcun limite anche offline.